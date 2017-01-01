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Илон Маск откроет кондитерскую фабрику

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Макс шутит, что будет делать "криптоконфеты".
Илон Маск решил стать кондитером
Илон Маск решил стать кондитером
EPA/UPG

Американский инженер и предприниматель Илон Маск решил открыть собственную кондитерскую компанию. Об этом он написал в своем Twitter.

Позже он дописал в комментарии, что это “очень-очень серьезно“. В еще одном твите он написал “криптоконфеты“.

Он просит подписчиков сказать, какие сладости им нравятся.

Напомним, что на сегодняшний день он является основателем, владельцем и главным инженером компании SpaceX, а также владеет и управляет компаниями Tesla и SolarCity.

Ранее Маск назвал скучными вопросы об убытках Tesla.

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Теги: Ило Маск, кондитерская фабрика, США, конфеты, сладости
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