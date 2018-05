Илон Маск откроет кондитерскую фабрику

Американский инженер и предприниматель Илон Маск решил открыть собственную кондитерскую компанию. Об этом он написал в своем Twitter.

Позже он дописал в комментарии, что это “очень-очень серьезно“. В еще одном твите он написал “криптоконфеты“.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing