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Он нам не царь: Украина осудила российских "карателей"

Комментариев: 2
Украина осуждает нападения на россиян со стороны "карательных подразделений Кремля" на акции "Он нам не царь".
Украина отреагировала на массовые задержания протестующих в РФ
Украина отреагировала на массовые задержания протестующих в РФ
EPA/UPG

Украина решительно осуждает грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках мирного протеста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дела Украины.

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“Задержание и арест более 1,6 тыс. мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи“, - говорится в сообщении министерства.

Украина и международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест, подчеркивает МИД.

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Как сообщалось ранее, акции протеста под названием “Он нам не царь“ прошли в 23 городах России. Задержаны были около 1600 человек. В ходе акции задержали организатора протестов Алексея Навального, но впоследствии отпустили до суда.

Массовые задержания и насилие со стороны российских властей на акциях протеста угрожают основным свободам человека, отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

Задержания в РФ осудили и в Госдепе США. Там также требуют немедленно освободить демонстратов, написала в своем Twitter спикер Госдепа Хезер Нойерт.

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Теги: Россия, МИД Украины, каратели, Он нам не царь, протесты
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Комментариев (2)
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Глод    06.05.2018, 15:00
Оценка:  -1
Глод
карательное подразделение кремлевского режима

Как оригинально Росгвардию обозвали.
Владимир01    06.05.2018, 14:56
Оценка:  +1
Владимир01
Свободу попугаям...)))
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