Он нам не царь: Украина осудила российских "карателей"

Украина осуждает нападения на россиян со стороны "карательных подразделений Кремля" на акции "Он нам не царь".

Украина решительно осуждает грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках мирного протеста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дела Украины.

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“Задержание и арест более 1,6 тыс. мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи“, - говорится в сообщении министерства.

Украина и международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест, подчеркивает МИД.

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Как сообщалось ранее, акции протеста под названием “Он нам не царь“ прошли в 23 городах России. Задержаны были около 1600 человек. В ходе акции задержали организатора протестов Алексея Навального, но впоследствии отпустили до суда.

Массовые задержания и насилие со стороны российских властей на акциях протеста угрожают основным свободам человека, отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

Задержания в РФ осудили и в Госдепе США. Там также требуют немедленно освободить демонстратов, написала в своем Twitter спикер Госдепа Хезер Нойерт.