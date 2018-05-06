Он нам не царь: Украина осудила российских "карателей"
Украина решительно осуждает грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках мирного протеста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дела Украины.
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“Задержание и арест более 1,6 тыс. мирных граждан является еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попытки искоренить любое инакомыслие в России. Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи“, - говорится в сообщении министерства.
Украина и международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест, подчеркивает МИД.
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Как сообщалось ранее, акции протеста под названием “Он нам не царь“ прошли в 23 городах России. Задержаны были около 1600 человек. В ходе акции задержали организатора протестов Алексея Навального, но впоследствии отпустили до суда.
Массовые задержания и насилие со стороны российских властей на акциях протеста угрожают основным свободам человека, отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.
Задержания в РФ осудили и в Госдепе США. Там также требуют немедленно освободить демонстратов, написала в своем Twitter спикер Госдепа Хезер Нойерт.
Как оригинально Росгвардию обозвали.