Ирак нанес авиаудар по позициям ИГИЛ в Сирии
Иракские самолеты нанесли удары по командным пунктам боевиков на территории Сирии. Приказ был отдан премьер-министром аль-Абади.
Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям террористической группировки Исламское государство в Сирии. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 6 мая.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади уточнил, что лично отдал приказ атаковать позиции боевиков.
Ранее авианосная группировка США во главе с авианосцем Гарри Трумэн приступила к ударам по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии.
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