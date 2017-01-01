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Ирак нанес авиаудар по позициям ИГИЛ в Сирии

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Иракские самолеты нанесли удары по командным пунктам боевиков на территории Сирии. Приказ был отдан премьер-министром аль-Абади.
Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки Исламское государство
Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки Исламское государство
IraqLiveUpdate twitter

Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям террористической группировки Исламское государство в Сирии. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 6 мая.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади уточнил, что лично отдал приказ атаковать позиции боевиков.

Ранее авианосная группировка США во главе с авианосцем Гарри Трумэн приступила к ударам по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

 

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Теги: Ирак, Сирия, ВВС, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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