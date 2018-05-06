В Cочи горел круизный лайнер накануне рейса в Крым

Из-за пожара рейс перенесли. Причем круиз отменили уже во второй раз, в прошлый купившим билеты предлагали компенсации.

В Сочи возник пожар на круизном лайнере Князь Владимир, который должен был 6 мая выйти в первый в этом сезоне рейс в оккупированный Крым.

Из-за пожара рейс отметили, сообщил РИА Новости представитель компании-туроператора Черноморские круизы. В момент возгорания на лайнере находились только члены экипажа, 243 человека пришлось эвакуировать.

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Как рассказал начальник гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко, в ночь на воскресенье на судне горел дизель-генератор. Тушили восемь пожарных расчетов, пожарная команда теплохода помогала - “хорошо сработали, потушили быстро“.

Первый рейс лайнера Князь Владимир в навигации 2018 года переносят во второй раз. Изначально судно должно было отправиться в плаванье 29 апреля, однако отплытие отложили на 6 мая по техническим причинам. Пассажирам предложили компенсации. В ночь с субботы на воскресенье судно пришвартовали в порту Сочи.

В целом в 2017 году этот лайнер совершил 18 рейсов, он перевез порядка пяти тысяч человек. Заключительный рейс в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.

Напомним, в феврале австралийский круизный лайнер P & O был вынужден вернуться в Сидней из-за драки пассажиров, в которой участвовала россиянка.

