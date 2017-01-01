Стамбул угрожает ответить, если США прекратят продажу оружия

Министр иностранных дел Турции заявил, что предложение конгрессменов США приостановить продажу оружия нелогично.

Турция угрожает ответить, если США прекратят продажи ей оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Чавушоглу отметил, что предложение законодателей в Палате представителей США временно приостановить продажу Турции оружия, в том числе самолетов F-35, было неправильным и нелогичным, поскольку противоречит принципам НАТО.

Законодатели США опубликовали в пятницу информацию о ежегодном законопроекте о военной политике в размере $717 млрд. В нем, в числе прочего, идет речь о поставках оружия Турции.

Ранее в Эгейском море турецкое грузовое судно пыталось таранить корабль греческих ВМС.

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