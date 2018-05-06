Переключиться на мобильную версию

Летевший в Грецию самолет экстренно сел в Одессе

Комментариев: 1
Одной из пассажирок стало плохо.
В одесском аэропорту экстренно сел самолет
В одесском аэропорту экстренно сел самолет
facebook.com/odessa.aero

Читай также: Лоукостер Wizz Air запускает три новых рейса из Киева

В воскресенье, 6 мая, пассажирский самолет в международном аэропорту Одессы экстренно сел пассажирский самолет, летевший в Грецию.

Об этом сообщил в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Читай также: В Жулянах в самолет врезался погрузчик и сорвал рейс

Самолет вылетел из Киева, но рейс пришлось прервать, поскольку одной из пассажирок, гражданке Украины, стало плохо.

Экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, после чего самолет продолжил вылетел в пункт назначения.

Напомним, 4 мая в США самолет Southwest Airlines совершил экстренную посадку, поскольку пассажиры заметили трещину в иллюминаторе. По факту стекло разбилось.

5 мая стало известно, что в Канаде в аэропорту города Саскатун енот, пробравшись на самолет, сорвал вылет самолета.

Поделись:
Теги: самолеты, Одесса, аэропорт, Греция, Киев, рейс, полет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
missMargo    06.05.2018, 17:02
Оценка:  0
missMargo
Из Шарма летели недавно,тоже откачивали пассажирку,смысл лететь,если тебе 60..и гипертония и слабые сосуды.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь