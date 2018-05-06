Летевший в Грецию самолет экстренно сел в Одессе

Одной из пассажирок стало плохо.

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В воскресенье, 6 мая, пассажирский самолет в международном аэропорту Одессы экстренно сел пассажирский самолет, летевший в Грецию.

Об этом сообщил в Facebook советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

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Самолет вылетел из Киева, но рейс пришлось прервать, поскольку одной из пассажирок, гражданке Украины, стало плохо.

Экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, после чего самолет продолжил вылетел в пункт назначения.

Напомним, 4 мая в США самолет Southwest Airlines совершил экстренную посадку, поскольку пассажиры заметили трещину в иллюминаторе. По факту стекло разбилось.

5 мая стало известно, что в Канаде в аэропорту города Саскатун енот, пробравшись на самолет, сорвал вылет самолета.