В Афганистане в мечети произошел взрыв: погибли десять человек

В мечети, где произошел теракт, располагался центр регистрации избирателей. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Афганистане в результате взрыва в мечети в провинции Хост погибли, по меньшей мере, десять человек, еще 34 получили ранения. Об этом со ссылкой на главу департамента здравоохранения провинции Хабиба Шаха сообщает в воскресенье, 6 мая, телеканал Tolo News.

Отмечено, что в мечети, где произошел теракт, располагался центр регистрации избирателей. Парламентские и местные выборы в Афганистане запланированы на октябрь 2018 года.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что в афганской столице Кабуле произошел двойной взрыв, приведший к десяткам погибших и раненых.

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