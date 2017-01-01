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Французский велогонщик погиб при попытке разогнаться до 400 км/ч

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Франсуа Жисси проводил испытания реактивного велосипеда собственной конструкции.
Франсуа Жисси погиб
Франсуа Жисси погиб
storytrender.com

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В Франции погиб велогонщик-экстремал Франсуа Жисси. Это произошло при подготовке к новому мировому рекорду скорости.

Как сообщает газета L'Alsace, в коммуне Мюншуз в департаменте Верхний Рейн на северо-востоке Франции Жисси не справился с управлением во время испытаний реактивного велосипеда собственной конструкции, который должен был разгоняться до 400 километров в час.

На скорости около 300 километров в час француз вылетел с трассы и скончался от полученных травм. По словам свидетелей происшествия, причиной трагедии могло стать плохое состояние дорожного полотна.

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Жисси получил известность после того, как в 2014 году установил рекорд скорости, разогнавшись на велосипеде до 333 километров в час.

 

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Теги: Франция, гонки, рекорд, смерть, велосипед
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Источник: ria.ru

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