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В Африке жираф убил режиссера во время съемок

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Внимание жирафа по кличке Джеральд привлек микрофон, закрепленный на длинном телескопическом штативе.
По словам владельца сафари-площадки, жираф не хотел убивать человека
По словам владельца сафари-площадки, жираф не хотел убивать человека
telegraph.co.uk

Известный испанский кинорежиссер Карлос Карвальо погиб в Южно-Африканской республике от удара жирафа. Об этом сообщает  The Telegraph .

Как стало известно 5 мая, инцидент произошел на одной из сафари-площадок в Северо-Западной провинции ЮАР.

47-летний обладатель многих престижніх кинопремий работал над съемками жирафа, когда тот с необычайной силой ударил режиссера головой. Его доставили в больницу в Йоханнесбурге, где он скончался от полученной травмы головы.

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По словам владельца сафари-площадки, жираф не виновен в гибели человека.

Член съемочной группы Дрикус Ван Дер Мерве сообщил, что был рядом с Карвальо в момент инцидента. Он указал, что внимание жирафа по кличке Джеральд привлек микрофон, закрепленный на длинном телескопическом штативе.

“Это выглядело как игра, но не как агрессия. Карвальо велел продолжать снимать. И мы вместе с ним двигались параллельно Джеральду. Неожиданно жираф со всей силы боднул Карлоса. От мощного удара он отлетел на пять метров в сторону“, - рассказывал он.

Во время инцидента Карлос смотрел в объектив камеры. 

Карлос Карвальо известен по лентам о дикой природе. В 2003 году одна из его работ была отмечена Серебряным Львом Каннского кинофестиваля. В Южной Африке он снимал телесериал Дикие сердцем

Ранее в Кении сняли редких белых жирафов.

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Теги: животные, режиссер, жираф, смерть, ЮАР, Африка
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