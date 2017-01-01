В Африке жираф убил режиссера во время съемок

Внимание жирафа по кличке Джеральд привлек микрофон, закрепленный на длинном телескопическом штативе.

Известный испанский кинорежиссер Карлос Карвальо погиб в Южно-Африканской республике от удара жирафа. Об этом сообщает The Telegraph .

Как стало известно 5 мая, инцидент произошел на одной из сафари-площадок в Северо-Западной провинции ЮАР.

47-летний обладатель многих престижніх кинопремий работал над съемками жирафа, когда тот с необычайной силой ударил режиссера головой. Его доставили в больницу в Йоханнесбурге, где он скончался от полученной травмы головы.

Читай также: В США жираф сбежал из зоопарка

По словам владельца сафари-площадки, жираф не виновен в гибели человека.

Член съемочной группы Дрикус Ван Дер Мерве сообщил, что был рядом с Карвальо в момент инцидента. Он указал, что внимание жирафа по кличке Джеральд привлек микрофон, закрепленный на длинном телескопическом штативе.

“Это выглядело как игра, но не как агрессия. Карвальо велел продолжать снимать. И мы вместе с ним двигались параллельно Джеральду. Неожиданно жираф со всей силы боднул Карлоса. От мощного удара он отлетел на пять метров в сторону“, - рассказывал он.

Во время инцидента Карлос смотрел в объектив камеры.

Карлос Карвальо известен по лентам о дикой природе. В 2003 году одна из его работ была отмечена Серебряным Львом Каннского кинофестиваля. В Южной Африке он снимал телесериал Дикие сердцем.

Ранее в Кении сняли редких белых жирафов.