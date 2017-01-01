В Лондоне трех человек облили "токсичным веществом"

Пострадавших в возрасте 17, 22 и 27 лет доставили в больницу на востоке британской столицы. Само нападение произошло в ночь на воскресенье, 6 мая, в округе Хакни.

В Лондоне неизвестные облили токсичным веществом трех человек, после чего их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции британской столицы.

Отмечено, что пострадавших в возрасте 17, 22 и 27 лет доставили в больницу на востоке города. Само нападение произошло в ночь на воскресенье, 6 мая, в округе Хакни. Каким именно веществом облили пострадавших пока не известно.

При этом, как заверили в полиции, "токсичное вещество", которое использовал неизвестный, не является кислотой.

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