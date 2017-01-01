В Пакистане совершили покушение на главу МВД

Неизвестный выстрелил в министра и ранил его в правое плечо, когда тот уже сел в автомобиль, чтобы покинуть мероприятие. Стрелявшего задержали.

В Пакистане совершено покушение на министра внутренних дел Ахсана Икбала. В результате нападения он получил ранение, но выжил, передает в воскресенье, 6 мая, GeoTV.

По данным телеканала, министр приехал в свой родной город Наровал для участия в митинге перед предстоящими выборами. Неизвестный выстрелил в министра и ранил его в правое плечо, когда тот уже сел в автомобиль, чтобы покинуть мероприятие. Стрелявшего задержали.

"Стрелок был задержан и допрашивается полицией. Ахсан Икбал находится на лечении в районном госпитале Наровала", - говорится в сообщении правительства Пунджаб (провинция, в которой расположен город) в Twitter.

Отмечено, что жизни министра ничто не угрожает, вскоре его переправят в Лахор.

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Как сообщается, в Икбала стреляли из примерно 20 метров из пистолета 30-го калибра (7,62 мм). Подозреваемый - мужчина 20-22 лет, который живет в Наровале.

Напомним, ранее в США было совершено покушение на боксера Флойда Мейвезера.

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