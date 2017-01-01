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Взрыв на шахте в Польше: число жертв возросло

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Число горняков, погибших при взрыве в польской шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй, увеличилось до двух. Спасательная операция продолжается.
Шахтер
Шахтер
Корреспондент.net
 
Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до двух, передает РИА Новости.
 
"Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть", – сообщил директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон. 
 
Ранее спасателям удалось обнаружить троих горняков. Двое из них были живы, один погиб
 
Напомним, утром 5 мая в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Его сила, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. 

В Пакистане в результате обрушения двух шахт погибли 18 человек
 
В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.

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Теги: Польша, взрыв, шахтеры, шахта, горняки
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Источник: korrespondent.net

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