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Турция готова к новым военным операциям в Сирии

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Турция готова к проведению новых военных операций против террористических группировок в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что турецкая армия проведет новые операции на территории Сирии против организации курдского ополчения, которая в Анкаре считается террористической организацией, сообщает Reuters.

"Мы не прекратим противодействовать террористическим организациям. Мы добавим новые операции к Щиту Евфрата и Оливковой ветви. Наши солдаты готовы к этой миссии", – заявил Эрдоган.

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Напомним, Турция начала военную операцию под названием Оливковая ветвь против группировок сирийских курдов 20 января. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов. 18 марта Эрдоган заявил о полном взятии под контроль сирийского города Африн.

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Теги: Турция, Сирия, Эрдоган, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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