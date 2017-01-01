Вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии

Невеста и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там человек.



Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает канал Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает канал Globo

По словам одного из очевидцев, вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки.

Сама девушка и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, они получили ранения.





После воздушное судно загорелось, но его быстро потушили.





Ляшко решил жениться Несмотря на ЧП, свадьбу не отменили. Невесту доставили к жениху при помощи наземного транспорта.

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