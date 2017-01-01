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Вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии

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Невеста и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там человек.

Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает канал Globo.
 
По словам одного из очевидцев, вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. 
 
Сама девушка и пилот успели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, они получили ранения.
 
После воздушное судно загорелось, но его быстро потушили.

 
Несмотря на ЧП, свадьбу не отменили. Невесту доставили к жениху при помощи наземного транспорта.

Ляшко решил жениться
 
Напомним, ранее в Сети была опубликована подборка жутких свадебных фотографий

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Теги: свадьба, Бразилия, видео, вертолет, невеста
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Источник: korrespondent.net

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