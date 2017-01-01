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Извержение вулкана на Гавайях: уничтожены девять домов

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Девять домов уничтожены огнем в результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях. Из зоны бедствия эвакуированы более 1,7 тысячи человек.
Извержение вулкана на Гавайях: уничтожены девять домов

На Гавайях после выброса лавы из вулкана Килауэа разрушены девять домов, сообщает Associated Press.
 
Выброс лавы достигал 61 м. Были эвакуированы более 1,7 тысячи человек. Когда прекратится извержение, пока не ясно.
 

Cмотрите фотогалерею: Извержение вулкана на Гавайях

 
 
Напомним, ранее вблизи этого вулкана произошло землетрясение магнитудой 6,9.
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Теги: Извержения вулканов, видео, вулкан, Гавайи
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Источник: korrespondent.net

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