Извержение вулкана на Гавайях: уничтожены девять домов
Девять домов уничтожены огнем в результате извержения вулкана Килауэа на Гавайях. Из зоны бедствия эвакуированы более 1,7 тысячи человек.
На Гавайях после выброса лавы из вулкана Килауэа разрушены девять домов, сообщает Associated Press.
Выброс лавы достигал 61 м. Были эвакуированы более 1,7 тысячи человек. Когда прекратится извержение, пока не ясно.
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Напомним, ранее вблизи этого вулкана произошло землетрясение магнитудой 6,9.
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