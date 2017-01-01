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В США автомобиль въехал в ресторан

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В городе Мамаронек (штат Нью-Йорк, США) автомобиль въехал в ресторан. В результате аварии пострадали несколько человек, трое из них – серьезно.


В американском штате Нью-Йорк в городе Мамаронек автомобиль въехал в фасад ресторана, сообщает Mamaroneck Daily Voice.

Авария произошла в ресторане Enzo's Restaurant.

В результате инцидента пострадали несколько человек, трое из них – серьезно. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция.
 



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Теги: США, видео, ресторан, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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