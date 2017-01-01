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В Китае арестовали женщину за усыновление 118 детей

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Женщина запугивала чиновников с помощью взятых ею под опеку детей.
Дети стали для китаянки орудием шантажа
Дети стали для китаянки орудием шантажа
depositphotos.com

В китайском городе Уань (провинция Хэбэй) арестовали женщину, которая усыновила 118 детей. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Global Times. Женщина по имени Ли Лицзюнь взяла под опеку рекордное количество сирот,начиная с 1996 года, а позже открыла собственный приют.  

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Однако, как сообщает издание, она сделала это не из милосердия, а ради того, чтобы обмануть власти и получать на содержание детей государственные субсидии. Также усыновленные дети использовались для угроз и запугивания чиновников.

Отмечается, что некоторые дети из приюта на самом деле не были сиротами – у них есть родители. Из приюта под названием Деревня любви, основанного в 2007 году, власти забрали 74 ребенка и постановили закрыть учреждение. “Многодетная мать“ отправлена под арест.

Напомним, 13 февраля сообщалось, что в России суд забрал детей у женщины, удалившей грудь, после того, как признал ее мужчиной. 

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Теги: Китай, усыновление, обман, шантаж, чиновники, дети, сироты
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