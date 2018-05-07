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В Египте грузовик протаранил туристический автобус: есть жертвы

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По меньшей мере трое людей погибло и более 50 были госпитализированы после столкновения автобуса с тяжелогрузом. Все пострадавшие были из Судана.
В масштабном ДТП в Египте погибло трое людей
В масштабном ДТП в Египте погибло трое людей
Pixabay

В результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в Египте по меньшей мере трое суданцев погибли и более 50 ранены. Авария произошла в воскресенье, 6 мая, в египетской провинции Эль-Минья, сообщает Xinhua.

Отмечается, что грузовик был нагружен цементом.

"Автобус был на пути из столицы Судана Хартумы в Каир, когда столкнулся с грузовиком, нагруженным цементом", - говорится в сообщении.

Среди погибших 50-летний водитель автобуса из Судана.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы в провинции.

Ранее сообщалось, что в Мексике более 50 авто попали в ДТП.

Напомним, в США девушка погибла в ДТП спустя секунды после селфи.

 

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Теги: ДТП, смерть, Египет, Судан, жертвы, грузовик, автобус
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Источник: korrespondent.net

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