Россия показала испытания боевой машины Терминатор

На опубликованном Минобороны РФ видео показано, как новая боевая машина Терминатор преодолевает преграды, водные преграды, ведет огонь по мишеням.

Россия показала боевые возможности своей боевой машины поддержки танков (БМПТ) Терминатор. Видео испытаний новой военной техники опубликовала пресс-служба Министерство обороны РФ в Facebook.

В частности, на ролике показано, как машина преодолевает препятствия, водные преграды, ведет огонь по мишеням.

"На вооружении БМПТ стоят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два автоматических гранатомета АГ-17Д, четыре противотанковых управляемых ракеты Атака и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Как сообщается, летом 2017 года техника проходила испытания в боевых условиях во время военной операции России в Сирии. В марте 2018 года СМИ сообщали, что первая партия из десяти машин была отправлена на вооружение российских военных. Также Терминатор 9 мая впервые примет участие в военном параде на Красной площади в Москве.

Напомним, ранее РФ показала испытания многофункционального робото-технического комплекса Уран-9.

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