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В Лондоне выстрелили в голову двум подросткам

Комментариев: 1
Инциденты произошли на соседних улицах в одну ночь, но связь между ними пока не доказана.
Мальчиков подстрелили на соседних улицах
Мальчиков подстрелили на соседних улицах
telegraph.co.uk

В ночь на 7 мая на северо-западе Лондона подстрелили двух мальчиков в возрасте 13 и 15 лет. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на издание The Telegraph. По данным издания, выстрелы произошли на соседних улицах, однако пока нет никаких доказательств, связаны ли между собой два инцидента.

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Сообщается, что оба подростка ранены в голову и госпитализированы, однако на данный момент их жизни ничего не угрожает.

“Информация о раненом 15-летнем парне на Хай Стрит поступила полиции в 13:17 по местному времени, а через две минуты было получено сообщение от медиков, что неподалеку был ранен 12-летний парень“, - говорится в сообщении.

Ведется расследование. Найти и задержать стрелявших пока не удалось, огнестрельного оружия поблизости от мест преступлений обнаружено не было.

Напомним, в воскресенье, 6 мая в Лондоне облили “токсичным веществом“ трех молодых людей в возрасте 17, 22 и 27 лет. 

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Теги: Великобритания, Лондон, подстрелили, подростки, огнестрельное ранение, оружие
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Комментариев (1)
wnt    07.05.2018, 10:45
Оценка:  0
wnt
И где крики, что "Лондон - не европейский и не цивилизованный город", и "что это за власти и полиция, которые не предотвращают и допускают то теракты в метро, то уличную резню, стрельбу в подростков"..?
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