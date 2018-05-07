В Лондоне выстрелили в голову двум подросткам
В ночь на 7 мая на северо-западе Лондона подстрелили двух мальчиков в возрасте 13 и 15 лет. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на издание The Telegraph. По данным издания, выстрелы произошли на соседних улицах, однако пока нет никаких доказательств, связаны ли между собой два инцидента.
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Сообщается, что оба подростка ранены в голову и госпитализированы, однако на данный момент их жизни ничего не угрожает.
“Информация о раненом 15-летнем парне на Хай Стрит поступила полиции в 13:17 по местному времени, а через две минуты было получено сообщение от медиков, что неподалеку был ранен 12-летний парень“, - говорится в сообщении.
Ведется расследование. Найти и задержать стрелявших пока не удалось, огнестрельного оружия поблизости от мест преступлений обнаружено не было.
Напомним, в воскресенье, 6 мая в Лондоне облили “токсичным веществом“ трех молодых людей в возрасте 17, 22 и 27 лет.