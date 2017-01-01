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В США произошла стрельба: два человека погибли, четыре ранены

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Раненых госпитализировали в критическом состоянии, одному из пострадавших 14 лет. В настоящее время полицейские устанавливают причину стрельбы.
Подозреваемый скрылся с места происшествия
Подозреваемый скрылся с места происшествия
Getty Images

В США в городе Мемфис (штат Теннесси) произошла стрельба, в результате чего погибли два человека, еще четверо были ранены. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает пресс-служба местного департамента полиции в Twitter.

"Раненых госпитализировали в критическом состоянии, одному из пострадавших 14 лет. В настоящее время полицейские устанавливают причину стрельбы", - говорится в сообщении.

Отмечено, что подозреваемый скрылся с места происшествия на седане золотого цвета, ведутся его поиски.

Ранее сообщалось, что в США автомобиль въехал в ресторан.

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Теги: США, стрельба, жертвы, перестрелка, ранение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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