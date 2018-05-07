Переключиться на мобильную версию

Москвич расчленил отца и бабушку и пытался сжечь

Комментариев: 1
Житель Москвы убил родственников, расчленил их тела, вывез в лес и попытался там сжечь. В содеянном он сознался на допросе.
В России будут судить москвича, который убил родстенников
В России будут судить москвича, который убил родстенников
Следком РФ

В Москве 24-летний молодой человек убил отца и бабушку, расчленил тела, вывез в лес и попытался там сжечь. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

По данным ведомства, тела обнаружили в Битцевском лесу, недалеко от жилого дома на улице Академика Янгеля. 

Позже следователи вышли на 24-летнего родственника потерпевших, который во время допроса признался в убийстве.

Молодой человек рассказал, что расправился с отцом и бабушкой в своей квартире. Потом расчленил тела, вывез в лес и попытался там сжечь. В квартире предполагаемого убийцы нашли останки его родственников и орудие преступления.

Против москвича возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее в РФ пенсионер убил гадалку, услугами которой он пользовался 20 лет.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Москва, суд, тело, убийство, бабушка, отец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Doriаn_    07.05.2018, 12:23
Оценка:  0
Doriаn_
Таинственен и загадочен этот азиатский русский мир. Чудны его дела .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь