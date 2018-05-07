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Россия проводит учения пограничников в Азовском море

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Учения российских пограничников проходят в Азовском море в понедельник, 7 мая. На них отрабатываются методы борьбы с морскими угрозами.
Пограничная служба проводит учения по противодействию захвату рыболовных судов
Пограничная служба проводит учения по противодействию захвату рыболовных судов

Россия проводит учения пограничников в аннексированном Крыму, на которых отрабатываются методы борьбы с морскими угрозами. Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ сообщает в понедельник, 7 мая, РБК.

В частности, в ведомстве отметили, что учения проходят в Азовском море 7 мая.

"Пограничная служба также проведет учения по противодействию захвату рыболовных судов, освобождению судна с заложниками и нейтрализацию условных пиратов или террористов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учения проводятся на фоне ареста российского рыболовного траулера Норд пограничной службой Украины в Азовском море. Власти Украины подозревает команду судна в нарушении правил пересечения госграницы.

Напомним, в конце апреля украинское правительство поддержало предложение Министерства инфраструктуры Украины о прекращении транзита и судоперевозок по территории страны под российским флагом.

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Теги: Россия, Крым, Азовское море, учения, пограничники, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Doriаn_    07.05.2018, 12:37
Оценка:  0
Doriаn_
На фото корабли нашщей погрнаичной службы.
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