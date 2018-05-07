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В России ко Дню победы повесили баннеры с ошибками

Комментариев: 4
В Кургане на огромных плакатах на фасадах зданий написано "Оборонна Севостополя" и "Защитники Бресткой крепости".
В России к празднику повесили баннеры с ошибками
В России к празднику повесили баннеры с ошибками
соцсети

В российском Кургане в рамках подготовки празднования Дня победы повесили баннеры с орфографическими ошибками. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Медуза со ссылкой на соцсети.

По информации издания, на здании Главпочтамта появился огромный плакат с надписью "Оборонна Севостополя", а на плакате на кинотеатре Россия написано "Защитники Бресткой крепости".

соцсети

В мэрии города поспешили откреститься от скандальной агитации, заявив, что баннеры были изготовлены бесплатно местным рекламным агентством "для украшения города к празднику". В рекламном агентстве, в свою очередь, пояснили, что "торопились, хотели быстрее".

В настоящий момент, рассказали представители компании, баннеры сняты, их вернут после того, как ошибки будут исправлены.

Напомним, в России к 9 мая появились в продаже тапочки с портретами солдат Победы. А в Крыму к празднику всех продавщиц нарядят в пилотки цвета хаки.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, реклама, 9 мая, День Победы, баннеры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Конфузий    07.05.2018, 12:53
Оценка:  0
Конфузий
Ну хорошо хоть не написали "Сцивостополя". А вообще - поспешишь - людей насмешишь.
Doriаn_    07.05.2018, 12:22
Оценка:  +1
Doriаn_
Ничего удивительного - русський йазык помирает вместе с на россией .
Citsym    07.05.2018, 12:17
Оценка:  -8
Citsym
украинцы что--ли писали?
Конфузий    07.05.2018, 12:49
Оценка:  +1
Конфузий
Буряты. Те что горели в танках на Донбассе.
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