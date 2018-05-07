В России ко Дню победы повесили баннеры с ошибками

В Кургане на огромных плакатах на фасадах зданий написано "Оборонна Севостополя" и "Защитники Бресткой крепости".

В России к празднику повесили баннеры с ошибками соцсети

В российском Кургане в рамках подготовки празднования Дня победы повесили баннеры с орфографическими ошибками. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Медуза со ссылкой на соцсети.

По информации издания, на здании Главпочтамта появился огромный плакат с надписью "Оборонна Севостополя", а на плакате на кинотеатре Россия написано "Защитники Бресткой крепости".

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В мэрии города поспешили откреститься от скандальной агитации, заявив, что баннеры были изготовлены бесплатно местным рекламным агентством "для украшения города к празднику". В рекламном агентстве, в свою очередь, пояснили, что "торопились, хотели быстрее".

В настоящий момент, рассказали представители компании, баннеры сняты, их вернут после того, как ошибки будут исправлены.

Напомним, в России к 9 мая появились в продаже тапочки с портретами солдат Победы. А в Крыму к празднику всех продавщиц нарядят в пилотки цвета хаки.