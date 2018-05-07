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Путин в четвертый раз стал президентом России

Комментариев: 6
Владимир Путин официально занял пост президента России, в Москве прошла инаугурация. Эту должность он занимает в четвертый раз.
Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце
Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце
twitter.com/RT_russian

Владимир Путин в четвертый принес присягу президента России и вступил в должность главы российского государства. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце в понедельник, 7 мая.

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“Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу“, - зачитал Путин текст присяги.

На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек.

В своей инаугурационной речи новоизбранный президент РФ обратил внимание на то, что Россия должна быть “современной и динамичной“, смело принимать вызовы времени, потому что “история не прощает расслабленности“. Путин намерен обеспечить “прорывы во всех сферах жизни“, а для этого нужно общество без “дремучего охранительства“ и “бюрократической мертвечины“. Он перечислил такие понятия как репутация, честь, отзывчивость и открытость, которые должны стать нормой жизни для представителей всех уровней власти.

При Путин подчеркнул, что обороноспособность Российской Федерации по-прежнему будет одним из приоритетов.

Согласно последним опросам, в России 82% граждан одобряют работу Путина на посту президента России, а неодобрение высказали 11% россиян.

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Отметим, что после инаугурация в отставку уйдет правительство Дмитрия Медведева. Новый состав правительства пока неизвестен.

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Теги: Россия, Путин, президент, инаугурация, Владимир Путин, президент РФ
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Комментариев (7)
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oltim24    07.05.2018, 13:03
Оценка:  0
oltim24
И никто не пристрелит эту мразь.
Kyiv2020    07.05.2018, 12:59
Оценка:  +1
Kyiv2020
Четвертий раз чуже місце займає. От Порох йому обзавидується.
foster12    07.05.2018, 12:55
Оценка:  +1
foster12
Что то ольгинские боты оживились.....
Alex_Shadow    07.05.2018, 12:45
Оценка:  +4
Alex_Shadow
За четверть века торговли нефтью, газом, алмазами получился один ответ - денег нет, но вы держитесь. А я еще 6 лет попрезидетствую. Молодцы, россияне!
Кайдаш    07.05.2018, 12:40
Оценка:  0
Кайдаш
Может ему корону пора выдать?
foster12    07.05.2018, 12:53
Оценка:  +3
foster12
Лучше намордник....
Doriаn_    07.05.2018, 12:35
Оценка:  +1
Doriаn_
Вождь путен будет рулить останками россии еще как минимум до 2175 года Двойники, они такие
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