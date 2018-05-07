Путин в четвертый раз стал президентом России

Владимир Путин официально занял пост президента России, в Москве прошла инаугурация. Эту должность он занимает в четвертый раз.

Владимир Путин в четвертый принес присягу президента России и вступил в должность главы российского государства. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце в понедельник, 7 мая.

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“Клянусь при осуществлении полномочий президента РФ уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию РФ, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу“, - зачитал Путин текст присяги.

На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек.

В своей инаугурационной речи новоизбранный президент РФ обратил внимание на то, что Россия должна быть “современной и динамичной“, смело принимать вызовы времени, потому что “история не прощает расслабленности“. Путин намерен обеспечить “прорывы во всех сферах жизни“, а для этого нужно общество без “дремучего охранительства“ и “бюрократической мертвечины“. Он перечислил такие понятия как репутация, честь, отзывчивость и открытость, которые должны стать нормой жизни для представителей всех уровней власти.

При Путин подчеркнул, что обороноспособность Российской Федерации по-прежнему будет одним из приоритетов.

Согласно последним опросам, в России 82% граждан одобряют работу Путина на посту президента России, а неодобрение высказали 11% россиян.

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Отметим, что после инаугурация в отставку уйдет правительство Дмитрия Медведева. Новый состав правительства пока неизвестен.