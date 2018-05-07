В США "воскрес" мальчик, которого списали на органы

Ребенок два месяца был в коме, врачи уже констатировали у Трентона смерть мозга, мальчика собирались отключить от систем искусственного жизнеобеспечения.

В США невероятное воскрешение после клинической смерти пережил 13-летний мальчик Трентон Маккинли из города Мобил, штат Алабама. Он был тяжело травмирован, когда на него перевернулся трейлер. После, казалось бы, безнадежных попыток врачей помочь ребенку, родители уже подписали согласие на донорское пожертвование органов другим пяти тяжелобольным детям. Но, внезапно, мальчик вернулся к жизни.

Об этом рассказал американский телеканал Fox 10, передают Подробности.

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Несчастный случай со школьником произошел два месяца назад. Во время игры во дворе у приятеля Маккинли сидел в небольшом трейлере, который тянул песчаный вездеход. Приятель, который был за рулем вездехода, неожиданно нажал на тормоз и трейлер перевернулся. Трентон получил тяжелую травму головы: он ударился головой о бетон, а сверху на него еще и рухнул тяжелый трейлер.

Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти, продлившейся 15 минут, затем он продолжал находиться в коме. Врачи советовали родителям готовиться к худшему.

Тогда медики говорили, что восстановление полноценного функционирования организма после такой травмы практически невозможно. Они были убеждены, что, даже если больной придет в себя, то останется в вегетативном состоянии и даже никого не сможет узнать.

Трентон до болезни соцсети

Трентон до болезни соцсети

Мальчик не приходил в сознание, врачи уже констатировали у Трентона смерть мозга. Убитые горем родители приняли нелегкое решение и подписали согласие на передачу органов умершего для трансплантации пяти другим несовершеннолетним пациентам.

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Врачи сказали родителям, что не будут возвращать Трентона к жизни, когда его сердце снова остановится. Они поддерживали сердцебиение в его теле с помощью адреналина и спустя несколько дней собирались отключить его от систем искусственного жизнеобеспечения, чтобы подготовить тело к изъятию органов.

Врачи констатировали у Трентона смерть мозга. Но он выжил.

Однако на следующий день после того, как родители подписали бумаги, мальчик пошевелил рукой, потом ногой. Затем у Маккинли появились признаки мозговой активности. А вскоре он полностью пришел в себя.

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“Его глаза, обычно голубые, последние дни были черными, а тут стали зелеными с небольшими белыми пятнышками, напоминающими блестки. Медики сказали, что, когда ты смотришь на Бога, пигмент меняется. И мой малыш целый день был в раю. Он - чудо“, - рассказала мать Трентона Дженнифер Рейндл.

Трентон пережил три операции. У него несколько трещин черепа, отказали почки. Он все еще испытывает боль каждый день, но настроен позитивно - учится заново ходить с помощью ходунков и полностью восстановил ясность мышления. Сейчас он восстанавливается дома, готовясь к очередной операции.

FOX10 News | WALA

Как сообщалось в феврале, в США родители пытаются доказать, что их дочь не труп.