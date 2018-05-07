Путин: Россия и дальше будет укреплять свое могущество

Путин произнес инаугурационную речь.

В понедельник, 7 мая после инаугурации, старый-новый президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений. В том числе, он говорил об остром осознании ответственности перед страной и народом и о том, что Россия намерена и дальше укреплять свое могущество.

Об этом сообщает Интерфакс.

После инаугурации, Путин заявил, что видит смыслом своей жизни служение людям и государству.

“Вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией - страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле - вечный пример преданности Отчизне“, - заявил Путин в понедельник в Кремле в ходе церемонии инаугурации.

Избранный на уже на четвертый срок президент сообщил, что собирается сделать все, чтобы в каждой российской семье было благополучие, а будущее страны было мирным. Он поблагодарил россиян за поддержку на выборах, заявив, что она является для него огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой.

“Мы знаем, что в 90-е и в начале 2000-х годов наряду с давно назревшими, абсолютно необходимыми историческими переменами на долю нашего Отечества и наших людей выпали очень тяжелые испытания. Многое, но далеко еще не все, восстановлено. Не все исторические раны залечены, не все потери, сложности преодолены. А жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи, и над их решением нам еще предстоит напряженно работать“, - добавил Путин, подчеркнув, что “времени на раскачку нет“.

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О вызовах России Путин говорил дважды. Он сказал, что РФ должна быть современной, динамичной страной, смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать за них, чтобы. “Наращивать свое лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны“, - отметил он.

“Уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы еще должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано еще явно недостаточно“, - сказал Путин.

Президент РФ напомнил о том, что в ближайшее время Россию ждут исторические решения, которые определят будущее государства на ближайшие десятилетия.

“Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину“, - сказал Путин.

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“Мы открыты к диалогу, вместе с нашими партнерами будем активно продвигать интеграционный проект, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи, мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете. Россия - сильный, активный, влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены. Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание“, - добавил Путин.

Речь Владимира Путина на инаугурации 0:00 / 12:18

Напомним,7 мая в Москве прошла инаугурация Владимира Путина. Он в четвертый раз стал президентом РФ.