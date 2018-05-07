Ждала Царя: Навальный высмеял Поклонскую на инаугурации Путина

В Сети предположили, что Поклонская расстроена, что "ее не пустили на инаугурацию с портретом царя Николая".

На "празднике" Путина присутствовало 5 тысяч человек kp.ru

Главный российский оппозиционер Алексей Навальный высмеял депутата Госдумы РФ и экс-прокурора ныне оккупированого Крыма Наталию Поклонскую.

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Навальный опубликовал в Twitter фото с Поклонской, которая облокотившись ожидала начала инаугурации Владимира Путина.

“Лучше фото с инаугурации уже не будет. Она ждала Николая II, но он не вышел“, - подписал фото Навальный.

Навальный завал фото лучшим с инаугурации twitter.com/navalny

Один из пользователей прокомментировал фотографию написав: “Она расстроена, что ее не пустили на инаугурацию с портретом царя Николая“.

Напомним, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил на пост президента РФ. Выступая, Путин сделал несколько заявлений. В том числе, он говорил об остром осознании ответственности перед страной и народом и о том, что Россия намерена и дальше укреплять свое могущество.

В то же время, российские СМИ показали новый лимузин проекта Кортеж, на котором Путин приехал на инаугурацию.