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Ждала Царя: Навальный высмеял Поклонскую на инаугурации Путина

Комментариев: 7
В Сети предположили, что Поклонская расстроена, что "ее не пустили на инаугурацию с портретом царя Николая".
На "празднике" Путина присутствовало 5 тысяч человек
На "празднике" Путина присутствовало 5 тысяч человек
kp.ru

Главный российский оппозиционер Алексей Навальный высмеял депутата Госдумы РФ и экс-прокурора ныне оккупированого Крыма Наталию Поклонскую.

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Навальный опубликовал в Twitter фото с Поклонской, которая облокотившись ожидала начала инаугурации Владимира Путина.

“Лучше фото с инаугурации уже не будет. Она ждала Николая II, но он не вышел“, - подписал фото Навальный.

Навальный завал фото лучшим с инаугурации
Навальный завал фото лучшим с инаугурации
twitter.com/navalny

Один из пользователей прокомментировал фотографию написав: “Она расстроена, что ее не пустили на инаугурацию с портретом царя Николая“.

Напомним, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил на пост президента РФ. Выступая, Путин сделал несколько заявлений. В том числе, он говорил об остром осознании ответственности перед страной и народом и о том, что Россия намерена и дальше укреплять свое могущество.

В то же время, российские СМИ показали новый лимузин проекта Кортеж, на котором Путин приехал на инаугурацию. 

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Теги: РФ, Россия, Путин, инаугурация, Поклонская, Навальный
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Комментариев (7)
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Firstfurion    07.05.2018, 14:38
Оценка:  +1
Firstfurion
Значит плохой "поклон" был у Поклонской. )
Shefherd    07.05.2018, 13:50
Оценка:  +9
Shefherd
жополизка 80 уровня
Shefherd    07.05.2018, 13:55
Оценка:  +2
Shefherd
Кстати, Николай-2 плохо кончил.. Расстреляли как собаку
Конфузий    07.05.2018, 14:11
Оценка:  0
Конфузий
Не факт. Некоторые в этом не уверены.
Конфузий    07.05.2018, 14:11
Оценка:  +2
Конфузий
Фамилия у нее такая - Поклонская. Была бы какая-нибудь Гордеева - не прогибалась бы так.
Yzenykkrasavchik    07.05.2018, 13:43
Оценка:  +3
Yzenykkrasavchik
Она смешная
Конфузий    07.05.2018, 13:50
Оценка:  +9
Конфузий
Она больная. А смеяться над больными не этично.
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