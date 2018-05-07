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В Германии врачи призывают ввести "налог на сахар"

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Медики считают, что это единственный способ остановить ожирение и диабет среди немцев. Под открытым письмом к политикам подписалось более двух тысяч врачей.
Немецкие врачи хотят сделать сладости менее доступными
Немецкие врачи хотят сделать сладости менее доступными
Рixabay

Канцлера Германии Ангелу Меркель, а также министров и лидеров партий призывают ввести налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара, в частности на сладкие напитки ввести. Об этом сообщает Handelsblatt.

Соответствующее открытое письмо подписало более двух тысяч немецких врачей.

Медики предлагают ввести такие ограничения по аналогии с ограничениями на употребление табака. Отмечается, что должны быть введены комплексные законодательные меры, в частности - запрет на адресованную детям рекламу. По-другому распространение ожирения и диабета в Германии не остановить, считают авторы документа.

Пока правительство Германии на открытое письмо медиков официально не отреагировало. Часть парламентариев, в том числе представители социал-демократов, выразили поддержку усилению борьбы с чрезмерным потреблением сахара.

Ранее один из инициаторов обращения, организация Foodwatch, представила в Берлине исследование под названием Coca-Cola Report, в котором утверждается, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков "несет решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет II типа".

Напомним, ученые назвали сладкую газировку одной из главных угроз здоровью.

Ранее педиатры назвали главную причину детского ожирения.

 

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Теги: налоги, Германия, ожирение, сахар, врачи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Конфузий    07.05.2018, 13:35
Оценка:  0
Конфузий
А чем заменить сахар?
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