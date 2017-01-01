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Отказал двигатель: самолет со 158 пассажирами экстренно сел в Берлине

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На борту Airbus A321 авиакомпании Lufthansa находились 158 пассажиров. В результате аварийной посадки никто не пострадал, лайнер отправили на ремонт.
Самолет авиакомпании Lufthansa экстренно приземлился в аэропорту Тегель
Самолет авиакомпании Lufthansa экстренно приземлился в аэропорту Тегель
DPA

Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Тегель в Берлине из-за отказа одного из двигателей. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Berliner Morgenpost.

Отмечено, что самолет летел рейсом LH2642 из Мюнхена в Хельсинки (Финляндия).

"На борту находились 158 пассажиров. В результате аварийной посадки никто не пострадал, сейчас пассажиры ожидают вылета в Хельсинки на другом самолете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежденный лайнер отправили на ремонт.

Ранее сообщалось, что в Одессе экстренно приземлился пассажирский самолет.

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Теги: самолет, Германия, двигатель, Берлин, пассажиры, экстренная посадка, Lufthansa, самолеты, аварийная посадка
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Источник: korrespondent.net

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