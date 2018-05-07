Переключиться на мобильную версию

В России мужчина с ножом напал на детсад

Комментариев: 0
Мужчина ранил 60-летнюю женщину-охранника и поджег здание детского сада. Пожар уже потушили.
В РФ ищут мужчину, который напал на детский сад и поджег его
В РФ ищут мужчину, который напал на детский сад и поджег его
dp.ru

В российском Альметьевске мужчина с ножом проник в детский сад, ранил женщину-охранника и поджег здание. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщил глава Альметьевского муниципального района Татарстана Айрат Хайруллин, пишут Известия.

По его словам, нападение произошло ночью.

"Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог", - заявил Хайруллин.

По информации главного управления МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре в подсобном помещении детского сада поступило в 5:01. Пожар, площадь которого составила 10 кв. м, был потушен в 5:17.

Обстоятельства происшествия выясняются, правоохранительные органы ведут розыск нападавшего.

По данным СМИ, следственные органы рассматривают несколько версий преступления, в том числе и попытку ограбления.

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, пожар, поджог, детский сад, нападение, нож
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь