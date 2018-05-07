Выпила водку - береги пилотку: Лебедева обвинили в сексизме

Подписчики дизайнера негативно восприняли сексистскую шутку. Многие пообещали срочно отписаться от Лебедева из-за "пилоточного репертуара".

В России пользователи соцсетей возмущаются публикацией дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который опубликовал в Facebook изображение полуоголенной девушки с граненым стаканом в руке и двусмысленной надписью.

Его читатели разглядели в публикации неуважение к женщинам.

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Лебедев написал на своей странице, что рад жить в стране, где “можно безнаказанно отпускать тупые сексистские шуточки“, опубликовав фотографию с плакатом, на котором изображена полураздетая девушка с граненым стаканом и в пилотке.

На постере также было написано: “Выпила водку - береги пилотку“. Судя по всему, автор изображения намекал на женские половые органы, которые имеют такое жаргонное название.

Эта публикация возмутила многих пользователей facebook.com/temalebedev

Подписчики дизайнера негативно восприняли сексистскую шутку. Многие пообещали срочно отписаться от Лебедева из-за “пилоточного репертуара“. Другие же назвали мужчину “редкостным хамлом“. “Интересно, его дочки тоже этому рады?“ — вопрошают недовольные комментаторы.

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Ранее блогеру уже приходилось отвечать перед судом за посты в социальных сетях. В 2014 году Лебедев писал, что белорусский Брест не должен носить звание города-героя. Кроме того, дизайнер раскритиковал культ Дня Победы, а также установку памятников, которые, по его мнению, “один другого безвкуснее“.

Отметим, в Украину Лебедеву въезд запретили.