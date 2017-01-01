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В Чехии заблокировали российских Ночных волков

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Пропутинских байкеров, которые едут моторейдом по Европе, активисты остановили неподалеку Праги. На месте акции протеста также присутствует полиция.
Чехи протестуют против Ночных волков
Чехи протестуют против Ночных волков
facebook.com/anton.litvin.5

На подъезде к Праге в понедельник, 7 мая, активисты заблокировали участников российского байкерского клуба Ночные волки, глава которых является приближенным к российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщил на своей странице один из участников акции протеста Антон Литвин на своей странице в Facebook.

"Тормознули волков на подъезде к Праге. Ждем основную группу. Российские волки в пятидесяти км от Праги. Страсти накаляются", - написал он.

На месте происшествия также присутствует полиция.

 

 

Ранее сообщалось, что Польша пустила через границу только "своих" Ночных волков.

Напомним, Ночным волкам и Александру Залдостанову запретили въезд в Боснию и Герцеговину. 

 

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Теги: протесты, Чехия, фото, Прага, блокирование, Ночные Волки
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Источник: korrespondent.net

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