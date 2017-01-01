Четвертая ходка. Как прошла инаугурация Путина

Владимир Путин принес присягу президента России, пообещал верно служить российскому народу и вспомнил о "росте могущества" РФ.

В России прошла четвертая инаугурация Владимира Путина.

В этот раз всем обещали скромную церемонию, ну и, конечно, искали скрытые смыслы в торжественной процедуре.

Корреспондент.net собрал все самое интересное.

Выступление

После принятия присяги Путин выступил с заготовленной речью, которая длилась около 10 минут. Он заявил, что ”особенно остро осознает свою колоссальную ответственность” перед всем многонациональным народом, отдельно отметив соотечественников за рубежом. То есть они уже уехали из страны, а Путин все еще чувствует за них ответственность.

Путин заявил, что России нужны прорывы во всех сферах, а для этого нужна свобода в обществе. Хотя об уровне свободы в российском обществе можно было судить по недавней акции “Он нам не царь”.

Также Путин снова сравнивал Россию, с птицей Феникс, которая возрождается из пепла.

Об Украине Путин не вспомнил, а, говоря о международной политике, акцентировал на наличии вызовов, на которые Россия должна "энергично отвечать, чтобы последовательно наращивать свое лидерство в тех сферах, где она традиционно сильна".

В интернете уже заметили, что произнесенная во время инаугурации президентом РФ Владимиром Путиным клятва состоит из 33 слов, что указывает на некую мистику.

"Они просто не могли не знать о мистическом значении этого числа. Во времена Пифагора оно считалось священным, означающим божественную истину. В исламе небожители всегда оставались 33-летними, в книге Бытия имя Господа упоминается 33 раза, Христос совершил 33 чуда, распят в 33 года и так далее. Думаю, какой-то продвинутый консультант подсказал, что именно столько слов должно быть в клятве первого лица государства", - пояснил руководитель аналитической службы "Латона", политолог Анатолий Тонких.

“Инаугурация – это символическое обоснование подчеркивания и фиксация победного статуса Владимира Путина и, с другой стороны, одновременно демонстрация чувства глубокого удовлетворения со стороны трудящихся и чувство лояльности, – поясняет российский политолог Дмитрий Орешкин. – Это ритуал жертвоприношения, без этого не обходится. Почти все государства в той или иной степени зависят от этих ритуалов. Ну, у нас придумали такой ритуал: раз в шесть лет мы инаугурируем Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что здесь недоумевать оснований нет, раздражаться тоже оснований нет, радоваться тоже оснований нет. Так построено нынешнее общество, так построено нынешнее государство”.

Смотр полка

После присяги и инаугурационной речи Путин отправился на Соборную площадь на смотр Кремлёвского полка. Эта традиция, заимствованная у императорской России, существует с 2000 года. С 2004 года в небольшом параде участвует кавалерийский почётный эскорт.

Кремлёвскому полку отводится важная роль на церемонии инаугурации. Военнослужащие в синих мундирах образца Отечественной войны 1812 года приветствуют президента в Большом Кремлёвском дворце и открывают ему двери в залы.

Парадные расчёты на Соборной площади укомплектованы военнослужащими в мундирах разных эпох, в том числе Преображенского и Семёновского полков.

По традиции покидающий свой пост глава государства перед входом в Большой Кремлёвский дворец проходит Соборную площадь, где благодарит полк за службу. Вступивший в должность президент перед началом парада поздравляет военнослужащих с годовщиной образования полка.

Кто пришел на Путина

Гостями инаугурации стали около 5 тысяч человек: политики, спортсмены, священники и так далее.

На инаугурации Путина не было ни лидеров ведущих европейских держав, ни представителей США. За то был бывший премьер Италии Сильвио Берлускони

В первых рядах на инаугурации рядом с патриархом Кириллом стоял экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков также присутствовал на инаугурации.

EPA Актер Сергей Безруков на инаугурации Путина

Приехали и известные российские спортсмены, например, хоккеист Илья Ковальчук и футболист Игорь Акинфеев, а также актер и с недавних пор гражданин России Стивен Сигал.

Был и вдова первого российского президента Наина Ельцина.

EPA Путин и благодарные зрители

На чем приехал

В день инаугурации в Москве были усилены меры безопасности. Кремль оцепили.

Путин приехал на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец на автомобиле российского производства – лимузине проекта "Кортеж" с номером В776УС77. Путин сел в него возле Сенатского дворца, где находится его рабочий кабинет. К Кремлевскому дворцу лимузин подъехал через Ивановскую площадь.

Длина маршрута составила примерно 200 метров.

Проект "Кортеж" запустили в феврале 2014 года. Планировалось создание лимузина, седана, внедорожника и минивэна на единой модульной платформе для первых лиц российского государства. Проектом занимался Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт, а сборкой автомобилей – компания Ford-Sollers в Елабуге.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, пересадить российское правительство на новые машины планируется к концу 2018 года или к началу 2019-го. Он говорил, что минимальная стоимость автомобилей будет составлять 6–7 млн рублей (2,6–3 миллиона гривен).

Что будет дальше?

Российское правительство подало в отставку. О сложении полномочий премьер-министр и члены правительства объявили после церемонии инаугурации Владимира Путина.

Уйти в отставку правительство, в соответствии с законами РФ, обязано после вступления в должность нового президента.

В ближайшее время Путин должен объявить кандидатуру нового главы правительства, а Госдума — утвердить его. Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты парламента готовы рассмотреть кандидатуру премьера на заседании 8 мая.

По мнению Дмитрия Орешкина, это будет самый тяжелый срок для Путина.

“Он поддерживал свой имидж как собиратель и восстановитель земель русских. К несчастью для него, в значительной степени этот имидж был пропагандистско-виртуальный. Потому что ничего особенно сильного он не присоединил, а, наоборот, потерял, в частности, ту же Украину. Сейчас постепенно теряет Приднестровье, которое уходит из сферы влияния, и в общем-то Армения тоже начинает выкручиваться, не говоря уже про Белоруссию и Казахстан. Но телевизионная картинка – Путин победитель, он присоединил Крым! Это, конечно, большая радость: при потере 40-миллионной Украины приобрести двухмиллионный Крым. Людям хватает, – рассуждает Орешкин. – Так вот, в новой шестилетке, решающей, определяющей и завершающей, совершать такие подвиги по присоединению новых земель просто технически негде”.