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В Париже в музее открыли выставку для нудистов

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Билеты на "Голый тур" раскупили за два дня.
Посетителям музея разрешили приходить на выставку голыми
Посетителям музея разрешили приходить на выставку голыми
Скриншот из видео

В Париже открылась первая в городе выставка, на которую посетителям можно приходить совершенно без одежды. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Билеты на это действо музей Palais de Tokyo распродал всего за два дня. Выставка началась 4 мая, ее планируется провести в формате единоразовой экспозиции. На сегодняшний день “голый тур“ посетили около 160 нудистов – любителей искусства.

Нудисты в парижском музее
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“Нудисты ведут голый образ жизни. В наши дни менталитет стремительно меняется, и такие люди расширяют границы, табу и принципы прошлого поколения“, — отметил руководитель парижской ассоциации нудистов Жюльен Клод-Пенэгри.

В конце 2018 года в Париже проведут еще одно голое мероприятие – нудистская клубная ночь.

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что в парижском общественном парке открыли зону для нудистов, при этом предупредив посетителей, что не потерпят проявлений эксгибиционизма и вуайеризма. 

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Теги: Франция, Париж, музей, нудисты
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Комментариев (1)
Мега_Джет    07.05.2018, 15:59
Оценка:  0
Мега_Джет
Замечательно, просто роскошно . Я не имею возможности посетить эту выставку, но смею заверить, что за сегодня уже дважды светил обнаженкой после душа
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