Правительство России ушло в отставку

Завтра Госдума РФ должна собраться для утверждения нового главы правительства. Однако Путин уже сегодня может предложит кандидата в премьеры.

В Росси правительство во главе с Дмитрием Медведевым в понедельник, 7 мая, подало в отставку в связи с началом нового президентского срока Владимира Путина, сообщает Интерфакс.

Конституция РФ предписывает премьер-министру подавать прошение об отставке перед избранным главой российского государства. Однако, согласно Конституции, им поручено исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

В отставку ушел сам премьер, девять вице-премьеров, а также 22 федеральных министра РФ.

Завтра, 8 мая, Госдума РФ должна собраться для утверждения нового главы правительства. Предполагают, что уже сегодня президент предложит кандидата в премьеры.

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В России главу правительства назначает президент с согласия Госдумы РФ. На протяжении недели после назначения новый премьер представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей главы правительства и федеральных министров.

Отставка правительства Медведева стала 13-й по счету со времени принятия в июне 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. Это пятый по счету кабинет министров в России, который сложит полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Остальные кабинеты распускались указами президента.

Напомним, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.