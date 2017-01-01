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В Грузии перевернулся автобус с туристами: есть жертвы

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Все пострадавшие были госпитализированы, в их числе один иностранный турист. Проводится расследование всех обстоятельств происшествия.
Авария произошла неподалеку от поселка Манглиси
Авария произошла неподалеку от поселка Манглиси
Rustavi2

В Грузии возле населенного пункта Манглиси перевернулся автобус с туристами. Как сообщает телеканал Rustavi2, погибли два человека, еще 17 получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, водитель потерял управление, после чего микроавтобус перевернулся.

Автобус с туристами ехал после посещения одного из монастырей в Тбилиси. Пострадавших госпитализировали. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

Ранее в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.

 

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Теги: Грузия, ДТП, туристы, авария, автобус, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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