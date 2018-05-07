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Путин предложил переназначить Медведева премьером

Комментариев: 2
Вопрос об утверждении Дмитрия Медведева главой кабинета министров нижняя палата российского парламента должна рассмотреть во вторник, 8 мая.
Mедведев вновь возглавит российское правительство
Mедведев вновь возглавит российское правительство
EPA/UPG

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Дмитрия Медведева председателем правительства РФ. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Указано, что вопрос об утверждении Медведева главой кабинета министров нижняя палата российского парламента должна рассмотреть во вторник, 8 мая.

Как сообщается, перед утверждением в парламенте премьер встретится для консультаций с думскими фракциями. Встреча с фракцией Единой России должна пройти в 17:00 в понедельник.

Напомним, ранее 7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась официальная церемония вступления Путина в должность президента России. Вскоре в России объявили об отставке правительства Медведева.

 

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Теги: Россия, Путин, Медведев, пост, правительство, назначение, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, должность
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Комментариев (2)
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evgeniy    07.05.2018, 16:24
Оценка:  0
evgeniy
Все правильно и логично.Просто в окружении Путина больше не нашли никого,кто бы на фоне Президента России выглядел бы еще более мелким и жалким....
chernij999    07.05.2018, 15:54
Оценка:  0
chernij999
Лелик и болик форева! Ржунимагу))
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