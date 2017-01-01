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В Румынии в ДТП попал автобус с украинцами, есть пострадавшие

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В результате ДТП четыре человека госпитализированы, в их числе водитель автобуса. Сейчас украинцам предоставлены два автобуса, которые везут их к границе.
После столкновения автобус съехал в кювет
После столкновения автобус съехал в кювет
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Румынии утром в понедельник, 7 мая, автобус с украинскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как рассказали пассажиры, автомобиль, который двигался по встречной полосе, врезался в автобус. После столкновения автобус съехал в кювет.

"На данный момент четыре человека находятся в медицинском учреждении, в их числе водитель автобуса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас украинцам предоставлены два автобуса, которые везут их к границе.

 

 

Ранее сообщалось, что в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.

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Теги: ДТП, туристы, Румыния, авария, украинцы, автобус
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Источник: korrespondent.net

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