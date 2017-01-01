Вулкан на Гавайях уничтожил десятки домов
На Гавайях вулкан Килауэа уничтожила несколько десятков домов. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Associated Press.
На острове повреждено водоснабжения и дороги. Учебные заведения прекратили свою работу. Власти предупредили людей о загрязненности воздуха.
Огненные фонтаны бьют на высоту почти 70 метров.
Из-за извержения эвакуировали 1700 человек.
Отмечается, что извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе, которую зафиксировали накануне. По данным Геологической службы США, произошло около 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше.
По данным сейсмологов, активность Килауэа прекратится еще не скоро.
Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 4 мая.
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