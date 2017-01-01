Вулкан на Гавайях уничтожил десятки домов

На острове повреждены дороги, загрязнен воздух. Учебные заведения не работают. Есть информация, что активность Килауэа прекратится не скоро.

На Гавайях вулкан Килауэа уничтожила несколько десятков домов. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Associated Press.

На острове повреждено водоснабжения и дороги. Учебные заведения прекратили свою работу. Власти предупредили людей о загрязненности воздуха.

Огненные фонтаны бьют на высоту почти 70 метров.

Из-за извержения эвакуировали 1700 человек.

Отмечается, что извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе, которую зафиксировали накануне. По данным Геологической службы США, произошло около 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше.

По данным сейсмологов, активность Килауэа прекратится еще не скоро.

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 4 мая.

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