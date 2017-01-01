Преступление в должность: реакция соцсетей на инаугурацию Путина
В понедельник, 7 мая, неизменный президент РФ Владимир Путин заступил на свой четвертый срок на должности главы государства. И хотя на выборах его поддержало абсолютное большинство россиян, в социальных сетях появилось множество саркастических реакций на “историческое событие“. Над Путиным подшучивают, делают фотожабы.
В зал торжественно внесли труп Конституции.— Стас Михайлов (@StaMihailov) 7 мая 2018 г.
Владимир Путин выехал из кабинета для скорбного прощания.
Пользователи сравнивают правление Путина с телесериалом.
4-й сезон сериала #Путин стартует сегодня— Мориарти (@teh_Moriarty) 7 мая 2018 г.
1-я серия нового сезона, традиционно, называется #Инаугурация
В Сети отмечают, что Путин положил на Конституцию, но намеренно не уточняют, что именно.
Таинство инаугурации: Владимир Владимирович Путин кладёт на конститицию.. pic.twitter.com/SarggA0acU— Buba Kastorsky (@GenosseIP) 7 мая 2018 г.
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“При вступлении в должность президента Российской Федерации...“, - начал свою речь Владимир Путин, однако пользователи с чувством юмора тут же “ослышались“.
“Преступление в должность!“ Так услышаны слова церемонимейстера инаугурации)))— Гениальная Кошка (@gencatrussia) 7 мая 2018 г.
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"Проехались" и по депутату Госдумы Наталье Поклонской. Фото скучающей "Няш Мяш" стала мемом. Она, мол, ждала Николая II, а он не вышел.
Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM— Alexey Navalny (@navalny) 7 мая 2018 г.
Путина сравнивают с Щелкунчиком.
Чайковский. Просто Щелкунчик. pic.twitter.com/MuiaOYkZ6X— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 6 мая 2018 г.
Инаугурационную речь Путина буквально растащили на цитаты.
“Времени на раскачку нет“, - говорит человек, 18 лет находящийся у власти— Aleksey Shaburov (@lierr_A) 7 мая 2018 г.
Так видят церемонию инаугурации некоторые пользователи социальных сетей.
картинка дня #инаугурация pic.twitter.com/glzyZMcGAn— 🌺🐷🌺 (@UnicornPigF) 7 мая 2018 г.
Новый-старый президент благодарит народ за поддержку.— Телеканал Дождь (@tvrain) 7 мая 2018 г.
Напомним, что было 5 мая. pic.twitter.com/lvASMvtF6S
И опять же традиционно, обещаниям глав государств никто не верит.
Путин: Люди будут жить лучше (смеется)— Смирнов (@sssmirnov) 7 мая 2018 г.
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Народ фантазирует на тему инаугурации в постановке Кубрика. Для кого-то, четвертый срок Путина - пострашнее "Сияния".
Сияюший. Инаугурация в постановке Кубрика. pic.twitter.com/6B5krxefM3— Andrey Zakirzyanov (@Bezizyanov) 7 мая 2018 г.
Пользователи не оставляют без внимания мельчайшие подробности.
Он там на ходу галстуки меняет? pic.twitter.com/DIKVD4Y2x7— Konstantin Panphilov (@panphilov) 7 мая 2018 г.
Напомним, Путин официально заступил на пост президента РФ в четвертый раз 7 мая и произнес торжественную речь, в которой заявил, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество.