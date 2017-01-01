Преступление в должность: реакция соцсетей на инаугурацию Путина

Преступление в должность, труп Конституции и другие остроумные реакции пользователей соцсетей на четвертый срок Путина.

В понедельник, 7 мая, неизменный президент РФ Владимир Путин заступил на свой четвертый срок на должности главы государства. И хотя на выборах его поддержало абсолютное большинство россиян, в социальных сетях появилось множество саркастических реакций на “историческое событие“. Над Путиным подшучивают, делают фотожабы.

В зал торжественно внесли труп Конституции.

Владимир Путин выехал из кабинета для скорбного прощания. — Стас Михайлов (@StaMihailov) 7 мая 2018 г.

Пользователи сравнивают правление Путина с телесериалом.

В Сети отмечают, что Путин положил на Конституцию, но намеренно не уточняют, что именно.

Таинство инаугурации: Владимир Владимирович Путин кладёт на конститицию.. pic.twitter.com/SarggA0acU — Buba Kastorsky (@GenosseIP) 7 мая 2018 г.

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“При вступлении в должность президента Российской Федерации...“, - начал свою речь Владимир Путин, однако пользователи с чувством юмора тут же “ослышались“.

“Преступление в должность!“ Так услышаны слова церемонимейстера инаугурации))) — Гениальная Кошка (@gencatrussia) 7 мая 2018 г.

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"Проехались" и по депутату Госдумы Наталье Поклонской. Фото скучающей "Няш Мяш" стала мемом. Она, мол, ждала Николая II, а он не вышел.

Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM — Alexey Navalny (@navalny) 7 мая 2018 г.

Путина сравнивают с Щелкунчиком.

Инаугурационную речь Путина буквально растащили на цитаты.

“Времени на раскачку нет“, - говорит человек, 18 лет находящийся у власти — Aleksey Shaburov (@lierr_A) 7 мая 2018 г.

Так видят церемонию инаугурации некоторые пользователи социальных сетей.

Новый-старый президент благодарит народ за поддержку.



Напомним, что было 5 мая. pic.twitter.com/lvASMvtF6S — Телеканал Дождь (@tvrain) 7 мая 2018 г.

И опять же традиционно, обещаниям глав государств никто не верит.

Путин: Люди будут жить лучше (смеется) — Смирнов (@sssmirnov) 7 мая 2018 г.

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Народ фантазирует на тему инаугурации в постановке Кубрика. Для кого-то, четвертый срок Путина - пострашнее "Сияния".

Пользователи не оставляют без внимания мельчайшие подробности.

Он там на ходу галстуки меняет? pic.twitter.com/DIKVD4Y2x7 — Konstantin Panphilov (@panphilov) 7 мая 2018 г.

Напомним, Путин официально заступил на пост президента РФ в четвертый раз 7 мая и произнес торжественную речь, в которой заявил, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество.