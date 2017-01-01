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Преступление в должность: реакция соцсетей на инаугурацию Путина

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Преступление в должность, труп Конституции и другие остроумные реакции пользователей соцсетей на четвертый срок Путина.
Пользователи соцсетей шутят про инаугурацию Путина
Пользователи соцсетей шутят про инаугурацию Путина
Twitter/Sergey_Elkin

В понедельник, 7 мая, неизменный президент РФ Владимир Путин заступил на свой четвертый срок на должности главы государства. И хотя на выборах его поддержало абсолютное большинство россиян, в социальных сетях появилось множество саркастических реакций на “историческое событие“. Над Путиным подшучивают, делают фотожабы.

Пользователи сравнивают правление Путина с телесериалом.

В Сети отмечают, что Путин положил на Конституцию, но намеренно не уточняют, что именно.

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“При вступлении в должность президента Российской Федерации...“, - начал свою речь Владимир Путин, однако пользователи с чувством юмора тут же “ослышались“.

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"Проехались" и по депутату Госдумы Наталье Поклонской. Фото скучающей "Няш Мяш" стала мемом. Она, мол, ждала Николая II, а он не вышел.

Путина сравнивают с Щелкунчиком.

Инаугурационную речь Путина буквально растащили на цитаты.

Так видят церемонию инаугурации некоторые пользователи социальных сетей.

 

И опять же традиционно, обещаниям глав государств никто не верит.

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Народ фантазирует на тему инаугурации в постановке Кубрика. Для кого-то, четвертый срок Путина - пострашнее "Сияния".

Пользователи не оставляют без внимания мельчайшие подробности.

Напомним, Путин официально заступил на пост президента РФ в четвертый раз 7 мая и произнес торжественную речь, в которой заявил, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество.

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Теги: Россия, Путин, инаугурация, соцсети, юмор
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