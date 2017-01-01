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В РФ назвали количество ресурсов, пострадавших из-за блокировки Telegram

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Всего на горячую линию ведомства поступило 1,3 тысяч обращений о нарушении работы онлайн-ресурсов, сообщили в Роскомнадзоре.
Роскомнадзор назвал количество ресурсов, пострадавших из-за блокировки Telegram
Роскомнадзор назвал количество ресурсов, пострадавших из-за блокировки Telegram
Корреспондент.net

В связи с блокировкой мессенджера Telegram в России пострадали около 400 интернет-ресурсов. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, пишет Интерфакс.

По данным ведомства, на горячую линию ведомства поступило 1300 обращений о нарушении работы интернет-ресурсов в связи с блокировкой.

"Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1300 обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить деятельность.

"Совместно с РОЦИТ (Региональным общественным центром интернет-технологий) проводится работа с компаниями, которые пострадали в связи с противодействием Telegramи ряда зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения суда", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы. Причиной для блокировки стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

 

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Теги: блокирование, блокировка, Роскомнадзор, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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