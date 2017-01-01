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Поклонская стала героем фотожаб после инаугурации Путина

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После очередной инаугурации Владимира Путина больше обсуждает не его выступление или саму церемонию, а депутата Государственной Думы РФ Наталью Поклонскую.
Фотожабы с Поклонской
Фотожабы с Поклонской

Главным персонажем инаугурации Владимира Путина стала Наталья Поклонская, которую запечатлели скучающей в ожидании президента РФ.

Фотография депутата Госдумы, понуро прислонившейся к колонне в ожидании начала церемонии разлетелась на фотожабы.

Все началось с поста оппозиционера Алексея Навального.

"Лучше фото с инаугурации уже не будет. “Она ждала Николая II, но он не вышел!”” - написал он в Twitter. 

Так выглядил оригинал

И тут понеслось.

 

Поклонскую изобразили и с таким любимым для нее Николаем II.

 

И с Tesla Илона Маска.

 

И с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

 

И с Иваном Грозным.

 

И в множестве других ситуаций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четвертый срок. Как прошла инаугурация Путина

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Теги: Путин, инаугурация, Наталья Поклонская, фотожабы, фотожабы на политиков, Путин фотожабы
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Источник: korrespondent.net

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