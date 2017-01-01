Поклонская стала героем фотожаб после инаугурации Путина
После очередной инаугурации Владимира Путина больше обсуждает не его выступление или саму церемонию, а депутата Государственной Думы РФ Наталью Поклонскую.
Главным персонажем инаугурации Владимира Путина стала Наталья Поклонская, которую запечатлели скучающей в ожидании президента РФ.
Фотография депутата Госдумы, понуро прислонившейся к колонне в ожидании начала церемонии разлетелась на фотожабы.
Все началось с поста оппозиционера Алексея Навального.
"Лучше фото с инаугурации уже не будет. “Она ждала Николая II, но он не вышел!”” - написал он в Twitter.
Так выглядил оригинал
И тут понеслось.
Поклонскую изобразили и с таким любимым для нее Николаем II.
И с Tesla Илона Маска.
И с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.
И с Иваном Грозным.
И в множестве других ситуаций.
Четвертый срок. Как прошла инаугурация Путина
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