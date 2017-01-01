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Беспилотник США провел разведку над Донбассом

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Дальний американский разведывательный самолет вылетел с авиабазы в Италии и был замечен в районе Славянска.
Беспилотник RQ-4 Global Hawk
Беспилотник RQ-4 Global Hawk
military.com

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник, 7 мая, осуществил разведывательный полет над Донбассом. Об этом сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar.

Отмечается, что беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии еще ночью и в районе двух часов дня находился над Донбассом в районе Славянска.

Самолеты США провели разведку вблизи границ России

Ранее в Вооруженных силах РФ отметили активность иностранной воздушной разведки.

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Теги: США, донбасс, беспилотник, разведка, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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