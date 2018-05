Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник, 7 мая, осуществил разведывательный полет над Донбассом. Об этом сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar.

Отмечается, что беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии еще ночью и в районе двух часов дня находился над Донбассом в районе Славянска.

Departed this night from NAS Sigonella, Italy, this #USAF Northrop Grumman RQ-4B (10-2043) is making a surveillance mission over eastern #Ukraine pic.twitter.com/mItitbAhdk