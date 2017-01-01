Трамп поздравил с инаугурацией Путина

Американский лидер ждет того времени, когда у Вашингтона будут хорошие отношения с Москвой, отметили в Белом доме.

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге 7 мая, что президент США Дональд Трамп направил поздравления российскому коллеге Владимиру Путину в связи с инаугурацией, передает Интерфакс.

"Президент (Трамп - ред.) поздравляет его (президента Путина - ред.) и с надеждой ждет времени, когда мы сможем выстроить хорошие отношения с Россией", - отметила Сандерс в овет на вопрос о реакции Белого дома на инаугурацию Путина.

Ранее сообщалось, что Трамп готов провести переговоры с российскийм президентом, но никаких конкретных договоренностей пока нет.

Напомним, в понедельник, 7 мая состоялась церемония инуагурации избранного президента РФ. Владимир Путин в четвертый принес присягу президента России и вступил в должность главы российского государства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet