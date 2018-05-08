В Сирии разбился российский вертолет Ка-52

В результате катастрофы погибли оба пилота. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Над восточными районами Сирии при выполнении планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.

В заявлении российского оборонного ведомства указано, что по предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

Вертолет Ка-52 разработан в начале 1990-х годов. Он предназначен для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.

Напомним, 13 апреля стало известно, что российский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря, оба пилота погибли.

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