В Сирии разбился российский вертолет Ка-52
Над восточными районами Сирии при выполнении планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В заявлении российского оборонного ведомства указано, что по предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.
Вертолет Ка-52 разработан в начале 1990-х годов. Он предназначен для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.
Напомним, 13 апреля стало известно, что российский военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря, оба пилота погибли.
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