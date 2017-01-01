Переключиться на мобильную версию

ЕС рассмотрит новые санкции против России

Комментариев: 0
Дополнительные ограничительные меры в отношении РФ запланированы к рассмотрению из-за проведения выборов в Крыму.
В ЕС обговорят новые меры против России
В ЕС обговорят новые меры против России
Getty Images

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят 8 мая дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму, сообщается на сайте Совета ЕС.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки", - говорится в 46-м пункте предварительной повестки предстоящей встречи.

Комитет постпредов стран Евросоюза является основным подготовительным органом Совета ЕС. Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов. Если введение санкций будет согласовано, то затем они должны быть официально и единогласно одобрены Советом ЕС.

ЕС официально продлил санкции против России

Ранее сообщалось, что Украина решила продлить старые и ввести новые санкции против РФ, учитывая аналогичные решения США и стран Евросоюза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Крым, санкции, санкции против России, выборы президента РФ 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь