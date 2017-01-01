ЕС рассмотрит новые санкции против России

Дополнительные ограничительные меры в отношении РФ запланированы к рассмотрению из-за проведения выборов в Крыму.

В ЕС обговорят новые меры против России Getty Images

Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят 8 мая дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму, сообщается на сайте Совета ЕС.

"Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины - новые списки", - говорится в 46-м пункте предварительной повестки предстоящей встречи.

Комитет постпредов стран Евросоюза является основным подготовительным органом Совета ЕС. Все вопросы, которые должны быть включены в повестку дня Совета, как правило, сначала обсуждаются в рамках комитета постпредов. Если введение санкций будет согласовано, то затем они должны быть официально и единогласно одобрены Советом ЕС.

ЕС официально продлил санкции против России

Ранее сообщалось, что Украина решила продлить старые и ввести новые санкции против РФ, учитывая аналогичные решения США и стран Евросоюза.

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