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В Чехии отрицают производство Новичка

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На территории страны проводился химический анализ вещества А-230, который нельзя рассматривать как производство, утверждает глава чешского правительства.
В Чехии отрицают производство Новичка

Признав в очередной раз, что в Чехии был проведен специальный химический анализ вещества А-230 класса Новичок, правительство в Праге утверждает, что эти работы нельзя считать производством.

"В Чехии никогда не производилось, разрабатывалось или хранилось вещество типа Новичок, - заявил в понедельник, 7 мая, премьер-министр Андрей Бабиш в эфире Чешского телевидения.

По словам главы кабинета министров, анализ нервно-паралитического вещества проводился в рамках исследовательской программы в целях "защиты армии и населения".

Напомним, 3 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что в его стране в рамках исследований производилось вещество A-230. В правительстве страны на это указали, что прав и глава государства, который на основании закона 1997 года о запрете химического оружия рассматривает как производство любую химическую реакцию.

Веществом типа Новичок в начале марта в английском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По данным Праги, при отравлении использовалась другая разновидность яда - А-234. Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей Россию, Москва же отрицает всякую причастность к инциденту, указывая, что в число "наиболее вероятных" источников происхождения Новичка входят Великобритания, Чехия, Словакия и Швеция.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Чехия, яд, отравление, Сергей Скрипаль, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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