Переключиться на мобильную версию

В Германии столкнулись два поезда, есть жертвы

Комментариев: 0
В результате происшествия с грузовым и пассажирским составами погибли машинист и одна из пассажирок регионального поезда.
На месте столкновения поездов в Баварии
На месте столкновения поездов в Баварии
augsburger-allgemeine.de

В округе Швабия федеральной земли Бавария товарный поезд столкнулся с пассажирским составом. Столкновение произошло вечером 7 мая поблизости от вокзала города Айхах, сообщает Augsburger-allgemeine.

Отмечается, что в результате происшествия погибли машинист регионального состава и одна из пассажирок. Еще не менее 14 пассажиров получили ранения, среди них один в тяжелом состоянии.

На место аварии прибыли прибыли пожарные, полицейские и спасатели. Причина инцидента выясняется. 

В Тунисе при столкновении двух поездов пострадали более 70 человек

Ранее сообщалось, что на юге Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего были ранены около 15 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Поезд, Германия, столкновение, авария, поезда, ФРГ, Бавария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь