В Беларуси запретили "Бессмертный полк"

Организаторы акции утверждают, что все равно выйдут с портретами.

Отказ объяснили тем, что на 9 мая назначены другие акции скриншот из видео

Власти Минска отказали организаторам акции "Бессмертный полк" в проведении шествия 9 мая.

В Мингорисполкоме пояснили свое решение тем, что на 9 мая будут проводиться другие акции, передает TUT.by.

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Председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко заявил, что люди все равно выйдут 9 мая с портретами, однако не организованной колонной.

Бывший депутат Палаты представителей Беларуси Валерий Драко, который является организатором акции, также заявил, что не смотря на отказ властей, шествие попытаются провести.

“Нам не разрешили, но мы будем участвовать в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь, возложить цветы“, - сказал Драко.

Напомним, 3 мая глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на 9 мая в Киеве заявлена лишь одна акция “Бессмертного полка“, в которой примут участие около 3 тысяч человек.

Позднее, 4 мая лидер партии Братство Дмитрий Корчинский заявил о намерении 8-9 мая провести акцию “Бессмертная дивизия“ в противовес акции “Бессмертный полк“. Также, националисты из Добровольческого движения ОУН анонсировали в Киеве на 9 мая акцию “Смертный полк“.